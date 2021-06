GP Estíria F1: Troca de caixa de velocidades para Pierre Gasly, sem penalização | AutoSport

Pierre Gasly assistiu da box da Alpha Tauri ao segundo treino livre do GP da Estíria, como já reportamos anteriormente. A causa do problema não foi ainda anunciada, no entanto, através do relatória do delegado técnico da FIA, Jo Bauer, conseguimos aferir que o carro de Gasly terá nova caixa de velocidades a partir de hoje,

Por ter competido com o componente anterior durante os seis últimos GP’s, Pierre Gasly não recebeu penalização nenhuma.

O piloto adiantou, no entanto, que “esta manhã foi ótima, o ritmo e desempenho do carro foi forte e tudo correu bem, por isso foi uma sessão realmente positiva para o início do fim de semana. Infelizmente, a equipa detectou um problema na unidade motriz e não quis correr riscos, por isso passou a tarde a verificar isto.Havia algumas coisas que queríamos tentar durante o TL2, por isso é uma pena não ter sido capaz de o fazer, mas no final do dia, não há nada que possamos fazer e agora só precisamos de olhar para o amanhã”.

Nikita Mazepin também terá uma caixa de velocidades nova no seu Haas e à semelhança de Gasly, sem ser penalizado.