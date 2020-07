GP Estíria F1, Toto Wolff: “Vamos dar mais no TL2”

A situação no dia de sábado na Áustria parece não ser a melhor, com a qualificação cada vez mais perto de ser cancelada – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS). O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, já reagiu a isso, dizendo que a Mercedes vai dar mais no Treino Livre 2.

“O tempo não parece muito bom nas montanhas. Vamos, portanto, dar mais durante o segundo treino livre, caso seja esse o resultado que defina a grelha de partida”.