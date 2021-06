GP Estíria F1, Toto Wolff: “esta é a primeira corrida em 8 anos em que nos faltou ritmo” | AutoSport

São momentos conturbados na Mercedes, uma equipa que não tem passado por maus momentos nos últimos anos, pelo contrário, tem dominado o desporto. E mesmo que pilotos e membros da equipa digam que a concorrência é saudável, o querer ganhar sempre é um sentimento maior.

Toto Wolff, logo após a corrida, afirmou que farão a análise da corrida nos próximos dias, mas que o surpreendeu, foi mesmo a falta de ritmo comparadamente à Red Bull.

“Nos próximos dias parece que vamos coçar as cabeças a tentar olhar para a corrida para ver o que poderíamos ter feito melhor. Podíamos ter otimizado o ritmo da corrida? Estou realmente ansioso por analisar e ver se podemos fazer um trabalho melhor. Não é um mau resultado, mas o que é difícil é que esta é a primeira corrida em 8 anos em que nos faltou ritmo”.

Wolff avisou que é preciso a equipa se unir e juntos melhorarem a situação.

“Só temos de juntar as nossas cabeças para tirar o melhor partido do pacote que temos. Estamos totalmente entusiasmados. Hoje faltou-nos o ritmo, faltam 15 corridas. Faremos o melhor que pudermos, estaremos na pole position, estaremos a ganhar corridas. Hoje não tínhamos as ferramentas para vencer”.

Lewis Hamilton deixou no ar, na entrevista pós corrida, que a Mercedes também que melhorar o seu pacote, mas Wolff diz que este é um passo delicado para a equipa, que tem de pensar também na próxima época.

“É muito difícil, devido a esta situação estratégica, temos um carro completamente novo no próximo ano. Um motor e combustível diferentes. O carro é um conceito totalmente diferente. É preciso equilibrar as duas épocas. Quando olharmos para trás dentro de 5 ou 10 anos, veremos se é a decisão certa”.