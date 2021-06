GP Estíria F1: TL2 dominado por Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen foi o mais rápido da sessão de treinos do GP da Estíria. Daniel Ricciardo o segundo mais rápido, mas os Alpine parecem rápidos, tendo Esteban Ocon passado pelo topo da tabela de tempos, assim como Fernando Alonso. Lewis Hamilton foi o quarto mais rápido.

Os últimos 30 minutos serviram para simulação de corrida, por isso a tabela de tempos sofreu poucas alterações na segunda metade da sessão.

A segunda sessão de treinos livres começou com ameaça de chuva, mas foi o vento o primeiro obstáculo dos pilotos, com muitos a saírem largos na curva 3, devido às rajadas que corriam pela traseira dos monolugares. Enquanto alguma chuva caía, a pista ainda estava em condições secas.

Lewis Hamilton foi o primeiro piloto mais rápido da sessão, depois passou Max Verstappen pelo topo até Fernando Alonso, com um composto mais macio de pneus, conseguir bater o tempo do neerlandês. No entanto,Verstappen. 15 minutos depois de começar a sessão, passou para o topo da tabela de tempos, com 1:06.192s.

Pierre Gasly não saiu para a pista, com a equipa a trabalhar no monolugar devido a um problema que foi encontrado depois do treino livre 1.

Lance Stroll, com 42 minutos para o fim da sessão, colocou o melhor tempo em 1:06.079s até Sebastian Vettel bater esse tempo e mais tarde passar Hamilton para o topo da tabela de tempos. Esteban Ocon surpreendeu quando tirou 0.006s do tempo do britânico, fazendo a volta em 1:05.790s.

Nicholas Latifi fez um pião, minutos depois de Carlos Sainz ter também perdido o controlo da traseira do seu monolugar, após a curva 4. Nikita Mazepin foi outra das vítimas da curva 4, tendo também investido pela gravilha na mesma zona que o espanhol.

Antes da passagem pelos 30 minutos da sessão, Verstappen conseguiu o tempo de 1:05.412s e Daniel Ricciardo subiu a P2.

Após a passagem dos 30 minutos, a maioria dos pilotos recolheu às boxes para trocar pneus e preparar os carros para alguma simulação de corrida, como normalmente têm feito nos treinos livres.

Ao sair de uma troca de pneus, Valtteri Bottas fez um pião, que será investigado após a sessão de treinos livres. Uma situação caricata, mas perigosa, que poderia muito bem ter outro final.

O piloto foi ajudado pelos mecânicos da McLaren para colocar o carro no sentido correto.“Michael, isso é absolutamente ridículo. Podia ter levado os nossos rapazes” – queixou-se o diretor da equipa da McLaren, Paul James, ao diretor de prova da FIA, Michael Masi.