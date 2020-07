GP Estíria F1, TL2: Daniel Ricciardo bate forte

Daniel Ricciardo bateu forte com o Renault R.S.20. O australiano perdeu o controlo do seu monolugar numa zona rápida e foi ao muro. Se esta sessão contar para a qualificação, Ricciardo pode partir de trás.

De momento a sessão está interrompida, com o carro de Ricciardo já fora da gravilha, mas com os marshalls a verificarem as barreiras de proteção.

A sessão vai retomar às 14h30, hora de Portugal Continental.