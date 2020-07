GP Estíria F1, TL1: Sergio Pérez termina na frente

A primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Estíria de Fórmula 1 acabou com o tempo mais rápido a pertencer a Sergio Pérez, com 1:04.867s. Atrás do mexicano da Racing Point ficou Max Verstappen a 0.096s, com Valtteri Bottas a ficar nos três primeiros, a 0.222s da frente. Tal como na semana passada, a Ferrari está atrás, com Sebastian Vettel a ser o melhor na décima posição, a 0.903s

No Red Bull Ring, a maioria dos pilotos começou por usar os pneus de composto mais duro. Pérez ainda utilizou os pneus de composto macio, para uma possível simulação de início de corrida.

Já Max Verstappen, para além dos mesmos pneus que Pérez utilizou, o holandês também esteve com os pneus de mistura média. No final da sessão, o holandês esteve com os pneus mais macios e tal como Pérez, pode ter estado a simular o início da corrida.

Valtteri Bottas também utilizou o pneu de composto mais duro, mas a maior parte do TL1 foi passada nos pneus de composto médio, com mais de dez voltas neles. Lewis Hamilton terminou na quarta posição, a 0.253s de Sergio Pérez. O britânico seguiu a mesma estratégia do seu companheiro de equipa, Bottas.

Quinta posição para Lance Stroll, a 0.529s, com Alex Albon na sexta posição. O piloto da Red Bull Racing foi um dos que no TL1 apenas utilizou os pneus de composto médio, ficando a 0.616s.

O primeiro McLaren é o de Carlos Sainz, na sétima posição. O piloto espanhol esteve a maior parte do TL1 a utilizar os pneus de composto macio, tendo ficado a 0.735s. Pierre Gasly foi o melhor dos AlphaTauri com o oitavo posto, sendo que Daniel Ricciardo terminou na nona posição.

Sebastian Vettel fechou os dez primeiros, com o Ferrari a quase um segundo do tempo mais rápido. Em termos de treino, Vettel gastou muito tempo com os pneus mais macios, tendo ainda colocado os pneus de mistura mais dura por algumas voltas. Já Charles Leclerc colocou o outro Ferrari na 12º posição, a 0.970s, utilizando a mesma estratégia de Vettel.

Lando Norris terminou o TL1 na 13º posição, com o britânico a ser dos pilotos que menos esteve em pista, com 25 voltas completas. Norris utilizou todos os composto, ficando a 1.041s do tempo mais rápido.

Esta sessão também esteve interrompida durante uns minutos, devido ao Williams de Nicholas Latifi ter ficado parado em pista. Também na Williams, estreia de Jack Aitken num Treino Livre da Fórmula 1. O piloto da Fórmula 2 foi 17º, a 1.901s.

Também de volta à Fórmula 1 esteve Robert Kubica. O piloto polaco esteve ao volante do Alfa Romeo, tendo carimbado o 18º tempo, ficando a 1.930s da frente.

Sem nenhum tempo marcado ficou Kevin Magnussen. O piloto da Haas teve problemas, com a equipa a mudar a unidade de armazenamento de energia para tentar correr no Treino Livre 2, ainda hoje.