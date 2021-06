GP Estíria F1, Sergio Perez: “Estou um pouco desapontado com a qualificação” | AutoSport

Sergio Perez ficou um pouco aquém das expectativas na qualificação do GP da Estíria, conseguindo apenas o 5º melhor tempo da sessão. O piloto mexicano explicou, após a sessão, que a Q1 comprometeu o resto da sessão, já que utilizou um conjunto novo de pneus, quando esse não era o plano inicial.

“Estou um pouco desapontado com a qualificação, especialmente na Q1, pois penso que isso comprometeu a nossa sessão. Tivemos de utilizar um segundo conjunto de pneus para a segunda volta na Q1, porque não fiquei totalmente satisfeito com o equilíbrio na primeira volta. Depois, na minha primeira volta na Q3, estava com pneus usados e parecia bem, mas quando passámos para o novo conjunto, foi uma volta muito complicada e não melhorei tanto quanto esperava. Só temos de analisar o que aconteceu na primeira volta e partir daí, especialmente porque as margens são extremamente apertadas e o resto do pelotão também está mesmo muito junto.”

Mesmo não tendo ficado totalmente satisfeito com o seu desempenho na qualificação, Perez espera uma corrida diferente, onde a estratégia tenha uma “palavra”, à semelhança do GP de França.

“Ainda temos uma estratégia muito boa para amanhã, começando com pneus macios, e há uma longa corrida pela frente, ainda com muito para jogar, por isso estou ansioso. Acredito que podemos ter uma corrida sólida. Muito bem feito hoje pelo Max, fez um excelente trabalho”.