GP Estíria F1: Quase confirmado, não vai haver qualificação

Já referimos anteriormente a possibilidade, mas agora é quase uma certeza: não vai haver qualificação para o GP da Estíria de F1, o segundo seguido no A1 Ring, porque as previsões meteorológicas apontam para muita chuva amanhã em Spielberg. Quem o ‘confirma’ ainda sem certeza oficial é Andreas Seidl, da McLaren: “Recolhemos informações do diretor da prova, o que nos dá uma espécie de aviso de que existe o forte risco de não haver sessão de qualificação amanhã devido a trovoadas ou chuva forte. Se isso acontecer haverá uma sessão de qualificação no domingo de manhã ou na pior das hipóteses, se isso não for possível, o segundo treino livre passa a contar como qualificação. Portanto, temos que lidar com isso hoje”, disse o chefe de equipa da McLaren.