GP Estíria F1, Q2: Carlos Sainz e Daniel Ricciardo eliminados | AutoSport

Apesar de ter sido eliminado na Q2, George Russell (Williams-Mercedes FW43B) foi mais rápido que Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M), Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41).

Grande surpresa com a eliminação de Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, com Sebastian Vettel, a perder a sua melhor volta, depois de ter colocado as quatro rodas do seu Aston Martin fora de pista, caindo de 12º para a 14º.

Grande volta de George Russell, que falhou o 10º lugar por 0,008s.