GP Estíria F1: Problemas na unidade motriz do carro de Gasly | AutoSport

A Honda revelou antes do inicio da segunda sessão de treinos livres, que encontrou problemas nos dados da unidade motriz do AT02 de Pierre Gasly e que o francês não poderia participar na sessão.

After FP1, we noticed something on the data from @PierreGASLY's PU. Unfortunately, it will take some time to check, so he will not be taking part in #FP2. 🇦🇹 #PoweredByHonda pic.twitter.com/LmitD5rxyW