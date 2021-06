GP Estíria F1, Pierre Gasly: “tudo é possível e estou ansioso para amanhã” | AutoSport

Pierre Gasly começou o fim de semana no Red Bull Ring com algumas dificuldades impostas pelo seu monolugar. Depois de ter sido o segundo mais rápido no primeiro treino, ficou de fora do segundo treino, devido a problemas na unidade motriz do carro.

Já hoje, no terceiro treino, ficou atrás do colega de equipa, mas na qualificação voltou a ser o mais rápido da equipa e ficou à frente de Charles Leclerc, na luta importante pelo meio da tabela.

“Estou realmente satisfeito com o dia de hoje. Sabíamos que não seria um dia fácil, depois de ontem ter perdido o TL2, mas o carro tem estado incrível durante todo o fim de semana e por isso estava confiante para a qualificação. Penso que demonstrámos que esta tarde, conseguimos passar a Q2 com apenas um conjunto de pneus, o que é realmente bom para nós, e estamos apenas a alguns décimos da primeira linha da grelha. Estou realmente satisfeito com todo o trabalho que a equipa tem vindo a fazer e as melhorias que continuamos a fazer todos os fins de semana. São tempos emocionantes para nós e mostra que só precisamos de continuar a lutar, tudo é possível e estou ansioso para amanhã”, afirmou o piloto depois da qualificação.