GP Estíria F1: Mercedes vai encarar TL2 como qualificação

Com tempestades previstas para atingir Spielberg este fim-de-semana do Grande Prémio da Estíria de F1, a qualificação pode ser adiada ou mesmo cancelada, e se esta última acontecer, os tempos da próxima sessão de treinos livres de hoje, a segunda, irão valer para definir a grelha de partida. Nesse contexto, a Mercedes já deixou implícito que vai encarar a sessão como uma qualificação.

No Japão, no ano passado, a meteorologia severa forçou a mudança da qualificação para o domingo de manhã. E embora esse fosse o percurso lógico de ação neste fim de semana, há uma chance que o mau tempo possa prevalecer no dia da corrida, durante a manhã pelo que isso pode levar a que os tempos dos Treinos Livres 2 possam valer para a grelha de partida: “O tempo não parece bom nas montanhas, aqui podemos ter um dia como está agora, e no dia seguinte, chuva torrencial. Por isso, tendo em conta a possibilidade da segunda sessão de treinos livre a ser considerada qualificação, isso pode ser excitante”, disse Toto Wolff, Chefe da Equipa Mercedes.