GP Estíria F1: E vão quatro para Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen venceu a corrida do GP da Estíria, saindo de pole e liderando toda a corrida até à bandeira de xadrez. Mesmo com algumas questões de travões, o neerlandês venceu pela segunda vez consecutiva, leva 4 vitórias em 2021 e aumentou para 18 pontos a sua vantagem no campeonato.

Lewis Hamilton não foi capaz de pressionar o neerlandês, nem a chuva apareceu para baralhar as contas. Terminou no 2º posto e conquistou mais 1 ponto pela volta mais rápida.

A luta pelo 3º lugar foi mais uma vez, estratégica. Valtteri Bottas foi terceiro, depois de conseguir ultrapassar Sergio Perez nas paragens para troca de pneus. O mexicano ficou assim, no 4º posto à frente de Lando Norris, que teve uma corrida mais calma, foi 5º.

Os dois Ferrari ficaram nos 6º e 7º lugares, com Carlos Sainz à frente de Charles Leclerc. Uma corrida muito boa e sólida dos dois pilotos da Scuderia. O espanhol esteve mal na qualificação, mas redimiu-se na corrida, e o monegasco ficou envolvido num incidente na volta 1 e teve de parar no fim da mesma. Recuperou desde o último até ao 7º posto.

Lance Stroll terminou no 8º posto, Fernando Alonso no nono e Yuki Tsunoda fechou o top 10.

Pierre Gasly e George Russell foram os dois desistentes da corrida.

Filme da corrida:

Não choveu, ao contrário do que era esperado, e por isso, uma certa ordem “natural” manteve os dois primeiros nas mesmas posições desde a primeira volta até à última.

Max Verstappen saiu melhor da largada e segurou a liderança da corrida, com Lando Norris a dar luta a Sergio Perez, que queria ultrapassar o britânico o mais cedo possível.

Na curva 1, vários pilotos viram-se envolvidos em toques e saídas de pista, com Pierre Gasly a sair mais mal tratado. Sofreu um furo na roda esquerda traseira, que depressa se tornou em algo bem pior, já que ficou também com danos de suspensão do seu Alpha Tauri. Envolveu-se com um Alfa Romeo, depois foi tocado por um Williams e acabou por desistir.

Charles Leclerc também foi um dos envolvidos e teve de parar na primeira volta para trocar um pneu furado.

George Russell teve um começo bom, aproveitando o problema de Pierre Gasly e a paragem de Charles Leclerc para subir até ao 8º posto. Enquanto isso, Max Verstappen, tinha já 2.7978s de vantagem para Lewis Hamilton e Sergio Perez subia a 3º e Valtteri Bottas a quarto, depois de ultrapassarem Lando Norris.

À volta 22, Nikita Mazepin foi o primeiro a parar para trocar de pneus – exceto Charles Leclerc que parou na primeira volta – e depois disso foram vários os pilotos a pararem. Quando George Russell parou, o Williams ficou muito tempo parado, com os mecânicos a descobrirem algum problema no lado direito do carro do britânico. Tendo voltado à pista muito atrás, Russell desistiu algumas voltas depois, terminando uma corrida que estava a ser de feição para o piloto.

Lewis Hamilton quase perdeu o controlo do Mercedes e avisou de imediato a equipa que os pneus estavam desgastados demais. Charles Leclerc com pneus duros começava a ultrapassar pilotos fora do top 10.

Sergio Perez parou na volta 27 e Valtteri Bottas respondeu, parando na volta seguinte. O piloto saiu para a pista à frente de Perez, conseguindo roubar a posição do mexicano, que demorou mais que o normal no pit stop. Na volta seguinte, Lewis Hamilton parou também, enquanto o líder da corrida, Max Verstappen tinha 25 segundos de vantagem. Na entrada da volta 30, Verstappen parou, sem problemas, saindo ainda líder.

Quando os líderes já tinham parado, Lando Norris demorou até à volta 32 para trocar os pneus médios pelo composto mais duro disponível. Saiu na sexta posição, atrás de Carlos Sainz, que ainda não tinha parado para trocar de pneus.

Max Verstappen foi avisado pela equipa que as primeiras voltas depois da troca de pneus seriam importantes para o resto do stint, possivelmente para o neerlandês cuidar dos seus pneus, e mais tarde, o seu engenheiro avisou-o que Hamilton poderia fazer um forcing nas voltas seguintes, mas que ele teria uma boa vantagem.

Sergio Perez ainda parou uma segunda vez, na expectativa que ficasse perto de Valtteri Bottas nas voltas finais. Qualquer um dos 3 pilotos da frente não pararam mais durante a corrida.

Quem vinha a fazer uma bela recuperação era Charles Leclerc, que apenas teve que ensaiar mais de uma vez com Yuki Tsunoda. Fernando Alonso e Lance Stroll foram presas mais fáceis para o ritmo do Ferrari.

Carlos Sainz com um bom ritmo de corrida, aproveitou a boa estratégia de corrida e mesmo não tendo conseguido entrar na perseguição a Lando Norris, também não sofreu muita pressão desde o meio da corrida.

Nas últimas 20 voltas da corrida, Max Verstappen avisou a equipa via rádio que tinha alguns problemas com o brake-by-wire. Numa curta troca de informações, o seu engenheiro avisou-o que era um problema ao travar em cima dos corretores na curva 10, por isso tinha que o evitar fazer.

Pouco mais tarde, Lewis Hamilton foi avisado pela equipa para ter cuidado com os limites de pista.

Sergio Perez conseguiu de facto chegar ao Mercedes de Bottas, mas não a tempo sequer de ensaiar uma manobra de ultrapassagem, pelo que ficou de fora do pódio.

Desta vez, a Mercedes esteve melhor a cobrir a estratégia da Red Bull, mas não mostraram ritmo suficiente para sequer assustar a liderança de Verstappen.