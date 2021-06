GP Estíria F1: Max Verstappen vence pela segunda vez consecutiva | AutoSport

Max Verstappen venceu a corrida do GP da Estíria, saindo de pole e liderando toda a corrida até à bandeira de xadrez. Mesmo com algumas questões de travões, o neerlandês venceu pela segunda vez consecutiva e aumentou para 18 pontos a sua vantagem no campeonato.

Lewis Hamilton não foi capaz de pressionar o neerlandês, nem a chuva apareceu para baralhar as contas.

A luta pelo 3º lugar foi mais uma vez, estratégica. Valtteri Bottas foi terceiro, depois de conseguir ultrapassar Sergio Perez nas paragens para troca de pneus. O mexicano ficou assim, no 4º posto à frente de Lando Norris, que teve uma corrida mais calma, foi 5º.

Os dois Ferrari ficaram nos 6º e 7º lugares, com Carlos Sainz à frente de Charles Leclerc. Uma corrida muito boa e sólida dos dois pilotos da Scuderia. O espanhol esteve mal na qualificação e o monegasco ficou envolvido num incidente na volta 1 e teve de parar no fim da mesma. Recuperou desde o último até ao 7º posto.

Lance Stroll terminou no 8º posto, Fernando Alonso no nono e Yuki Tsunoda fechou o top 10.

Pierre Gasly e George Russell foram os dois desistentes da corrida.

Mais informações assim que possível.