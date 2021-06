GP Estíria F1: Max Verstappen espera Hamilton rápido na qualificação | AutoSport

Max Verstappen terminou o primeiro dia do GP da Estíria como o homem mais rápido nas duas sessões de treinos livres. No entanto, o seu maior adversário no campeonato, Lewis Hamilton, terminou o dia com um tempo muito bom e retirando alguma vantagem que o neerlandês tinha no TL1.

Lewis Hamilton terminou a segunda sessão de treinos no 4º posto da tabela de tempos, tendo também entrado no segundo 05 (1:05.796s), a +0.384s do tempo de Verstappen. Para além desse tempo, Hamilton tinha conseguido a melhor volta, mas por ter ultrapassado os limites de pista, o tempo foi apagado. Na primeira sessão, o britânico campeão do Mundo em 2020, completou a sua melhor volta em 1:06.322s, a +0.422s do piloto Red Bull.

Max Verstappen é da opinião que a qualificação será muito renhida, tendo em conta o bom tempo por volta que fez Hamilton,

“No segundo treino, Lewis foi mais rápido mas o seu tempo por volta foi apagado, por isso parece diferente, penso eu, do que o que é mostrado neste momento. Mas acho que no geral tem sido bastante bom para nós, claro que algumas coisas ainda estão por rever, mas no geral estou bastante satisfeito como o carro está neste momento. (…) Se já é possível no TL2 [tempo rápido de Lewis Hamilton], tenho a certeza de que em relação à qualificação – bem, temos de esperar e que condições climatéricas teremos – mas de um modo geral, penso que vai ser muito apertado”.