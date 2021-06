GP Estíria F1: Verstappen e Perez com capacetes novos | AutoSport

Max Verstappen e Sergio Perez vão pilotar na Áustria com um novo design nos seus capacetes. O neerlandês apresenta uma capacete com novas cores que dão destaque ao seu maior patrocinador, enquanto o mexicano, troca o amarelo pelo branco como cor predominante, para marcar o seu primeiro GP da Áustria com a Red Bull

Podem ser compradas réplicas miniaturas do novo capacete de Max Verstappen, através da sua loja online.

It’s yellow, it’s shiny and it comes in all sizes 💛 Check out my special helmet for the Austrian GPs 🇦🇹

If you want one at home 👉 https://t.co/p2YHAzckVh pic.twitter.com/3djn54g1Kb