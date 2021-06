GP Estíria F1, Max Verstappen: “Amanhã vai ser emocionante” | AutoSport

Max Verstappen bateu novamente Lewis Hamilton na qualificação, dando seguimento aos bons resultados dos treinos livres de Sexta feira, quando foi mais rápido. O carro parece bem e o piloto também pensa da mesma forma.

“Tem sido um bom fim de semana. Penso que na qualificação o carro estava realmente bem. Não foi fácil ter uma volta limpa com todo o tráfego nas duas últimas voltas. No fim, a primeira volta do Q3 foi suficientemente boa, foi um bom primeiro sector. Estou super feliz por estar em casa na pole position”.

Verstappen garantiu a pole, mesmo não conseguindo melhorar o tempo da primeira volta da Q3. Mesmo existindo indicações da direção de prova para tentar que houvesse o menos tráfego possível durante a qualificação, o circuito é curto e isso aconteceu de facto.

“Se olharmos para a pista, não há muitas curvas, mas as que há são difíceis. É uma pista pequena, mas é difícil conseguir uma boa volta. A primeira volta no Q3 não foi muito má, nunca é perfeita, mas foi suficientemente boa”, afirmou o neerlandês a Johnny Herbert que conduziu a entrevista.

Hamilton nem sequer foi o segundo mais rápido, no entanto, devido à penalização de Valtteri Bottas, o 44 estará ao lado de Verstappen na grelha de partida e o piloto da Red Bull continua a dizer que não vai ser fácil, esperando uma corrida emocionante.

“Nunca é fácil. Quem me dera que por vezes fosse fácil. Amanhã vai ser emocionante. Esperamos que seja tão interessante como em França”.