GP Estíria F1: Max Verstappen é líder a meio do TL2 | AutoSport

Max Verstappen tem, para já, o tempo mais rápido da sessão de treinos do GP da Estíria. Daniel Ricciardo é o segundo mais rápido, mas os Alpine parecem rápidos, tendo Esteban Ocon passado pelo topo da tabela de tempos, assim como Fernando Alonso.

A segunda sessão de treinos livres começou com ameaça de chuva, mas foi o vento o primeiro obstáculo dos pilotos, com muitos a saírem largos na curva 3, devido às rajadas que corriam pela traseira dos monolugares. Enquanto alguma chuva caía, a pista ainda estava em condições secas.

Lewis Hamilton foi o primeiro piloto mais rápido da sessão, depois passou Max Verstappen pelo topo até Fernando Alonso, com um composto mais macio de pneus, conseguir bater o tempo do neerlandês. No entanto,Verstappen. 15 minutos depois de começar a sessão, passou para o topo da tabela de tempos, com 1:06.192s.

Pierre Gasly não saiu para a pista, com a equipa a trabalhar no monolugar devido a um problema que foi encontrado depois do treino livre 1.

unfortunately @PierreGASLY will sit this one out after @HondaRacingF1 noticed something on his data pic.twitter.com/rNETMtAU4s — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 25, 2021

Lance Stroll, com 42 minutos para o fim da sessão, colocou o melhor tempo em 1:06.079s até Sebastian Vettel bater esse tempo e mais tarde passar Hamilton para o topo da tabela de tempos. Esteban Ocon surpreendeu quando tirou 0.006s do tempo do britânico, fazendo a volta em 1:05.790s.

Nicholas Latifi fez um pião, minutos depois de Carlos Sainz ter também perdido o controlo da traseira do seu monolugar, após a curva 4. Nikita Mazepin foi outra das vítimas da curva 4, tendo também investido pela gravilha na mesma zona que o espanhol.

Antes da passagem pelos 30 minutos da sessão, Verstappen consegue o tempo de 1:05.412s e Daniel Ricciardo sobe a P2.