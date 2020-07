GP Estíria F1, Lewis Hamilton: “Não sei porque não tive ritmo”

Lewis Hamilton terminou o Treino Livre 2 na sexta posição. O britâncio falou depois da sessão, admitindo que não foi capaz de extrair mais do W11.

“O carro estava semelhante ao da semana passada, mas não percebo porque fiquei longe do ritmo. É a mesma pista, a diferença é mínima. Senti-me bem no TL1 e no início do TL2. Depois, comecei a cair e não sei porque não tive ritmo”.

“O Valtteri tem um bom ritmo, portanto espero estar melhor amanhã. Mas, se tivermos de começar em sexto não seria bom. Não é bom começar mais atrás do que a semana passada. Vai ser um desafio. Vou ter de fazer a dança da seca” – brincou Hamilton.