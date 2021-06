GP Estíria F1, Lewis Hamilton: “esperança de que o trabalho árduo comece a dar os seus frutos em breve” | AutoSport

Depois de Max Verstappen dizer que esperava uma qualificação muito renhida e uma luta intensa com Lewis Hamilton, foi a vez do britânico afirmar que será difícil bater os Red Bull no Red Bull Ring.

“Está tudo muito perto, penso eu, o pelotão todo. Penso que os Red Bull, definitivamente, serão difíceis de vencer. Acho que eles têm apenas uma margem, talvez mais. Não sabemos o que eles vão fazer quando ligarem o motor. Mas sim, não sei mesmo o que dizer, porque não tive realmente muitos problemas hoje. Estou mais contente para onde conseguimos levar o carro. Tenho estado a trabalhar a semana toda, a tentar perceber onde quero pôr o carro. Tenho esperança de que o trabalho árduo comece a dar os seus frutos em breve”.

Mesmo tendo terminado o dia a menos de 4 décimos de segundo de Verstappen, Hamilton avisa que o ritmo de corrida dos Red Bull é muito forte e que têm de estar na sua melhor forma para conseguir dar a volta na Áustria.

“Não sei se é uma diferença de quatro décimos, vamos ver o que acontece amanhã. Penso que uma das minhas voltas foi apagada e ficaria mais perto. Sim, está perto. Mas como eu disse, particularmente no ritmo da corrida, eles foram muito, muito fortes. Estão a dar uns murros muito bons neste momento, por isso só temos levantar a nossa guarda e garantir que estamos prontos para o regresso”.