GP Estíria F1: Lando Norris sob investigação após ignorar bandeira amarela

Lando Norris, piloto da McLaren, vai ter se se justificar perante os Comissários Desportivos depois de ter ultrapassado um carro durante a primeira sessão de treinos livres durante uma situação de bandeiras amarelas. A pouco mais de onze minutos do final da primeira sessão de treinos livres, as bandeiras amarelas foram mostradas na curva cinco, mas Lando Norris ignorou-as e como resultado está sob investigação. Quase de certeza será penalizado, a não ser que tenha uma boa desculpa. Um revés para o piloto que tão boa conta deu de si na corrida do passado fim de semana em que foi pela primeira vez na sua carreira ao pódio numa corrida de F1.