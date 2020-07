GP Estíria F1, Lando Norris: “Esperar foi a decisão certa…”

Lando Norris partiu da nona posição, após ter tido três lugares de penalização por uma ocorrência no Treino Livre 1. Na corrida, Norris terminou na quinta posição.

No final da corrida, Norris afirmou: “Tudo acontece na última volta! Nas voltas anteriores já conseguia ver os pilotos à minha frente, o Stroll e o Ricciardo. Eles estavam a batalhar e a queimar travagens. Percebi que tinha hipóteses nas últimas voltas”.

“Tomei a decisão certa, esperar e fazer o necessário. Resultou. Tivemos uma boa estratégia, com um turno mais longo no início. No fim apanhei o Pérez, excelente bónus”.