GP Estíria F1: Lando Norris em dificuldades

Lando Norris conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1 na semana passada no Grande Prémio da Áustria. Esta semana, a Fórmula 1 continua no mesmo circuito, com Norris a justificar o seu menor tempo em pista com algumas dores.

À f1.com, Norris afirmou: “É algo no peito. Estou com medo de travar, o que não é bom. Tem sido bastante frustrante. Não senti confiança no carro, por isso espero estar pronto para a próxima sessão”.

Lando Norris terminou o Treino Livre 2 na oitava posição, a 0.881s do tempo mais rápido de Verstappen. As condições em pista hoje não são as melhores e o TL3 e a Qualificação estão indefinidos. Assim, os tempos do TL2 podem ter uma importância maior.