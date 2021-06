GP Estíria F1: Lance Stroll elogia o seu colega de equipa | AutoSport

Lance Stroll desde que entrou no pelotão da F1, sempre teve bons pilotos como colega de equipa – Felipe Massa, Robert Kubica, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, por exemplo – mas parece que o canadiano tem em Sebastian Vettel o melhor colega de equipa até agora.

O piloto da Aston Martin elogiou na antevisão do GP da Estíria, dizendo que o alemão absorve uma quantidade imensa de informação, que depois passa para a equipa nos briefings.

“Ele é muito bom a absorver realmente toda a informação do que se passa dentro do carro e a explicá-la em detalhe curva a curva. Por vezes os briefings arrastam-se um pouco, mas não faz mal! Está a ajudar a equipa e isso é obviamente a coisa mais importante.”

Stroll ainda afirmou que ficou contente com os recentes resultados obtidos por Sebastian Vettel.

“É ótimo vê-lo ter alguns bons resultados ultimamente e depois do seu começo difícil, é ótimo ver que nos últimos fins de semana tem estado muito mais confortável no carro e tem conseguido alguns bons pontos. É ótimo para a equipa, o seu grande resultado em Baku e conseguimos alguns bons pontos com ambos os carros no Mónaco, por isso é bom”