GP Estíria F1: Incidente na curva 3 ‘trama’ Pierre Gasly | AutoSport

Pierre Gasly foi um dos pilotos que teve ‘crises’ na primeira volta, e o que saiu mais mal tratados ‘delas’. Foi apanhado num toque na Curva 3 e sofreu um furo na roda esquerda traseira, que depressa se tornou em algo bem pior, já que ficou também com danos de suspensão do seu Alpha Tauri. Envolveu-se com um Alfa Romeo, depois foi tocado por um Williams. Game over!