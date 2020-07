Helmut Marko diz que a Red Bull e a Honda foram apanhadas de surpresa pela evolução do motor da Mercedes em 2020.

Ao Bild am Sonntagm Marko admitiu: “Foi uma surpresa para nós a Mercedes ter dado um passo tão significativo no inverno. A forma como o Hamilton passou pelo Albon na primeira corrida foi assustadora. Mas é assim mesmo e temos de ver como lidar com essa evolução”.