GP Estíria F1: Helmut Marko quer os 4 carros nos pontos | AutoSport

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko deixou bem vincado hoje, que o objetivo da Red Bull e Alpha Tauri é terminar com todos os carros nos pontos, sem exceção.

“Há várias razões para isto: A Honda fez grandes progressos no motor desde o ano passado. E desde a primeira corrida tivemos um chassis com o qual nos estamos a sair bem. No passado isso foi muitas vezes uma fraqueza”.

Para além de publicamente verbalizar os objetivos das duas estruturas, Marko ainda adiantou que no caso da Red Bull, como compete para vencer o campeonato, a equipa pode “incluir ambos os carros nas nossas considerações táticas”. Quer isto dizer, que o austríaco espera uma estratégia como a desenhada em Paul Ricard, no fim de semana passado, e que resultou muito bem.