GP Estíria F1: Hamilton diz que a Mercedes “não tem respostas” | AutoSport

Lewis Hamilton admite que a Mercedes ‘não tem respostas’ para o ritmo da Red Bull, deppois de perder novamente para Max Verstappen e já insinua que os títulos de 2021 podem estar a começar a ficar fora do seu alcance. Hamilton partiu de segundo – por causa da penalização de Valtteri Bottas – e em segundo terminou: “Eu disse que [a vantagem da Red Bull] foi cerca de um quarto de segundo [por volta]”, disse Hamilton após a corrida, tendo agora ficado 18 pontos atrás da Verstappen. “Penso que foi provavelmente que em média pelo menos, talvez três, quatro décimos. Eles têm uma velocidade impressionante e não havia nada que eu pudesse fazer. Dei absolutamente tudo. Não sei realmente onde estavam a ganhar toda aquela velocidade, mas penso que foi em todo o lado, mas particularmente nas rectas. Portanto, deram alguns grandes passos ao longo das últimas corridas e não temos realmente uma resposta para isso.

Nós não trouxemos quaisquer actualizações, não me lembro da última vez que trouxemos um upgrade, mas eles trouxeram; claramente o upgrade do motor e isso levou-os mais para frente. Portanto, embora haja um longo, longo caminho a percorrer, com velocidade como essa, não temos realmente muito a fazer, por isso temos de continuar a forçar. Tenho confiança na equipa que, de alguma forma, encontraremos algo”.