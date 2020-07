GP Estíria F1: Grelha de partida pode ser definida pelo Treino Livre 2

A Fórmula 1 está a preparar-se para uma potencial não realização da qualificação. As condições meteorológicas estão a prever chuvas intensas no sábado, que poderão ser suficientes para abandonar o Treino Livre 3 e a qualificação. Assim, a grelha poderá será definida pelos tempos do Treino Livre 2.

Segundo Michael Masi, a Fórmula 1 vai tentar realizar a qualificação no sábado, com também a sessão a poder ser corrida no domingo de manhã.

Ao motorsport.com, o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, disse que: “Já reunimos informações para o diretor de prova, dando o aviso de que pode haver chuva forte e trovoada”.

“Se houver uma qualificação no domingo de manhã ou na pior das hipóteses, se isso não for possível, então o TL2 contaria como resultado da qualificação”.