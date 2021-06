GP Estíria F1, George Russell: “As corridas são por vezes cruéis…” | AutoSport

George Russell está a tornar-se um mestre em lidar com a má sorte. O britânico esteve notável na qualificação, onde foi 11º, na corrida progrediu, colocando-se em posição de terminar em sétimo ou oitavo, até que um problema mecânico o atirou para fora da corrida. Caso tivesse conseguido pontuar, teria sido o seu primeiro para Williams, e o primeiro da equipa desde o Grande Prémio da Alemanha de 2019. Esse ponto ou pontos, tê-los-ia elevado ao oitavo lugar no campeonato dos construtores, colocando-os na pole position para ganhar uma melhor parte do prémio em dinheiro numa época em que marcar pontos para Alfa Romeo, Haas e para si próprios é complicado: “Infelizmente, tivemos um problema muito raro com a unidade de energia que ainda estamos a investigar. É uma pena que tenhamos estado a trabalhar tão arduamente e que estivéssemos em grande posição de capitalizar uma semana forte. Tive um bom começo e estava a gerir bem os meus pneus em oitavo, por isso tudo estava ótimo até aí. As corridas são por vezes cruéis, mas estamos todos a forçar juntos, e estas coisas acontecem. Estou ansioso pelo próximo fim de semana”, disse.