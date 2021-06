GP Estíria F1: Ferrari espera melhor ritmo na corrida | AutoSport

A qualificação do GP da Estíria não trouxe os resultados que a Scuderia Ferrari esperaria. No entanto, o resultado não foi uma surpresa total, dado o desempenho ao longo das três horas dos treinos livres. Charles Leclerc foi o sétimo mais rápido com uma volta em que tirou tudo do SF21. Quanto a Carlos Sainz, foi o 12º mais rápido, falhando assim a passagem para a Q3.

O monegasco afirmou que a equipa tem estado a trabalhar no carro para encontrar um bom ritmo de corrida e não sacrificaram esse set up tendo em vista uns lugares mais à frente na grelha.

“7º não é a posição de partida ideal, mas está de acordo com as nossas expectativas. O nosso ritmo de corrida foi bastante sólido este fim de semana, e não quisemos sacrificá-lo por um resultado de qualificação ligeiramente melhor. Amanhã é o que conta, e se o nosso ritmo for tão bom como tem sido até agora, estou confiante de que podemos ganhar algumas posições e trazer para casa alguns bons pontos.Estou muito contente com a minha volta e pus tudo o que tinha, sem cometer erros. Foi difícil com o tráfego, especialmente na Q1. Trabalhámos bem e sinto-me confiante no carro. Vamos preparar-nos o melhor possível para amanhã e espero que possamos ter um bom”.

Já Carlos Sainz, que ficou arredado de lutar pelo top 10, espera também pela corrida para poder mostrar o ritmo certo do monolugar.

“Este não foi um dia muito bom. Ontem lutamos com o nosso ritmo de qualificação, por isso não estávamos à espera de milagres. Qualificar-me fora dos dez primeiros não é o ideal, mas com um pelotão tão junto numa pista tão curta, é preciso ser perfeito nos três setores e faltou-me um pouco no setor 2. Há algum consolo no facto de eu ter escolha livre do composto de pneus para começar e vamos tentar tirar o máximo partido disso. Ontem, o nosso ritmo de corrida não foi mau, por isso espero poder obter um bom resultado. Esta tarde não é o fim de semana e lutaremos até à última volta para obter o melhor resultado possível”.