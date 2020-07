GP Estíria F1, Cyril Abiteboul: “Este nível de fiabilidade não é aceitável”

Daniel Ricciardo terminou em oitavo lugar, Esteban Ocon abandonou, depois de largar do quinto lugar, mas maisu ma vez a Renault tem problemas com a fiabilidade do seu monolugar. duas corridas, dois abandonos, de cada um dos pilotos e pelo mesmo motivo: Para Cyril Abiteboul, Chefe de Equipa: “Muitas emoções após um fim-de-semana como este. Tivemos boas emoções depois da qualificação de ontem, com os dois carros a chegar ao Q3, mas hoje, as emoções foram muito mais dolorosas depois de outro abandono de um dos nossos carros, causada exatamente pelo mesmo problema do fim de semana passado. Tínhamos colocado muito esforço nesse assunto, examinámos as peças em Enstone e mandá-mo-las de volta para a pista, mas é claro que há algo que nos escapou. Este baixo nível de fiabilidade não é, obviamente, aceitável numa F1 tão equilibrada.

A corrida também mostrou que precisamos de um pouco mais de ritmo face aos nossos concorrentes mais diretos. O Daniel fez uma boa corrida e fez bem em se defender por tanto tempo. No geral, o sentimento predominante é de desapontamento, no entanto, não devemos nos afastar do facto de termos melhorado maciçamente nesta pista em relação aos anos anteriores. O carro deu grandes passos em frente, mas as outras equipas também o fizeram”, disse.