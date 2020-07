GP Estíria F1, Charles Leclerc chamado ao CCD

Charles Leclerc foi convocado para comparecer perante os Comissários Desportivos após a qualificação devido a alegadamente ter quebrado as regras durante uma bandeira vermelha e por ter bloqueado Kvyat durante a qualificação.

As coisas não estão a correr bem à Ferrari este fim-de-semana, e depois de Sébastian Vettel e Charles Leclerc se terem qualificado apenas na 10ª e 11ª posições, o monegasco terá de visitar os Comissários Desportivos devido a dois incidentes.

O primeiro incidente investigado pela direcção da corrida tem a ver com a Q2, já que o monegasco é acusado de bloquear Daniil Kvyat (AlphaTauri) nas curvas nove e dez. E com isso o russo pode não ter conseguido chegar à Q3. O segundo incidente aconteceu durante a Q1. No final da primeira sessão, Antonio Giovinazzi despistou-se e o carro parou numa posição perigosa, o que resultou numa bandeira vermelha e pelos vistos Leclerc abrandou tarde demais.

Se for penalizado, com o 11º lugar na grelha, as coisas podem tornar-se ainda mais desafiante para Leclerc e para Ferrari: “Infelizmente, tivemos mais chuva quando entrámos com o segundo conjunto de pneus, mas de qualquer modo penso que o principal problema hoje, é que não fomos suficientemente rápidos. Não havia muito a fazer, estávamos a 1,8s. Estamos demasiado lentos neste momento, pelo que precisamos de trabalhar”, disse Leclerc à Sky Sports F1.