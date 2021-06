GP Estíria F1, Carlos Sainz: “Ritmo semelhante à Red Bull” | AutoSport

Carlos Sainz arrancou da 12ª posição e levou o seu Ferrari até ao sexto lugar da geral do Grande Prémio da Estíria de F1 e o espanhol diz que o seu ritmo foi semelhante ao da Red Bull. O segredo esteve no timing da troca de pneus médios para duros, parando apenas na volta 41, chegando depois ao sexto lugar: “Senti-me muito forte desde o início quando estávamos com os pneus médios. Conseguimos passar praticamente todo o meio do pelotão, mostrando um ritmo muito bom, muito semelhante ao da Red Bull. Estou muito surpreendido com isso. Conseguimos mesmo entrar na luta pelo quinto lugar mas demorei demasiado tempo a passar o Lewis (Hamilton) e desdobrar-me, e depois já era demasiado tarde para apanhar o Lando (Norris) e os pneus já estavam um pouco acabados demais.

Mas o ritmo foi muito positivo”, disse. Agora, o piloto da Ferrari quer aproveitar a próxima corrida para recuperar os 12 que a McLaren tem de avanço para a Ferrari.