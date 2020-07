GP Estíria F1, Carlos Sainz: “A Racing Point está forte, mas nós queremos mais”

Carlos Sainz colocou o McLaren na quinta posição no Treino Livre 2. Esta posição pode ser muito importante para a corrida, caso a qualificação seja cancelada, estes são os resultados a ter em conta.

“O importante era conseguir uma boa volta. Este TL2 pode ser importante se a qualificação for cancelada. Isso estava na mente de todos, olha a volta do Pérez. Nós não estamos longe do objetivo do nosso carro, talvez 0.5s. A Racing Point está muito forte, mas nós queremos mais.”

“Senti-me melhor no carro, mas não estou a celebrar já. As condições podem mudar. Estamos a testar várias afinações, umas que resultam e outras que não resultam muito”.