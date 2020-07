GP Estíria F1: Ainda bem que a FIA permitiu…

Lewis Hamilton mostrou-se contente pelo facto da direção de Corrida ter permitido que a qualificação da Fórmula 1 decorresse sem interrupções, e apesar de ser de opinião que os monolugares rodaram no limite das condições de pista foi bom terem podido fazê-lo.

Todo o paddock da F1 chegou ao dia de hoje muito pessimista que pudesse haver ‘pista’, a terceira sessão de treinos livres foi cancelada a corrida de F3 interrompida, mas apesar de um atraso de 46 minutos pode haver qualificação, e ainda bem.

Falando na conferência de imprensa pós-qualificação, Hamilton elogiou a direção da corrida por ter permitido competição em pista: “Penso que os Comissários têm um trabalho difícil, na maioria das vezes, e particularmente num dia como este, pois têm de saber quando escolher não deixar os carros ir para a pista. Estou grato por eles terem deixado, hoje. De início não chovia muito, mas quando entrámos começou a chover mais, novamente, mas estou feliz por nos terem permitido ficar em pista – que estava definitivamente no limite, mas isto é assim mesmo, são as corridas, e estou feliz por não nos terem tirado isso. Foi especial, porque foi muito difícil. Não sei como se vê na TV, mas são as condições mais difíceis em que alguma vez apanhámos e apenas um pequeno lapso de concentração e estás fora de pista. E pode ser grande ou pequeno. Por isso, estou grato”, disse Lewis Hamilton.