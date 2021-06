GP Estíria F1, 60 voltas: Verstappen com problemas nos travões | AutoSport

Max Verstappen avisou a equipa via rádio que tinha alguns problemas com o brake-by-wire. Numa curta troca de informações, o seu engenheiro avisou-o que era um problema ao travar em cima dos corretores na curva 10, por isso tinha que o evitar fazer.

Sergio Perez parou novamente, para trocar de pneus, para o composto médio. Saiu atrás de Norris em 5º.

Charles Leclerc conseguiu recuperar muitas posições e em 10 voltas chegou ao oitavo posto, tendo ultrapassado Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.

Lewis Hamilton foi avisado pela equipa para ter cuidado com os limites de pista. E Sergio Perez foi avisado que poderia lutar com Bottas perto do fim da corrida.