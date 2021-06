GP Estíria F1, 30 voltas: Bottas ultrapassou Perez nas paragens | AutoSport

George Russell parou para trocar de pneus, mas o Williams ficou muito tempo parado, com os mecânicos a descobrirem algum problema no lado direito do carro do britânico.

Sergio Perez parou na volta 27 e Valtteri Bottas respondeu, parando na volta seguinte. O piloto saiu para a pista à frente de Perez, conseguindo roubar a posição do mexicano, que demorou muito na sua paragem.

Na volta seguinte, Lewis Hamilton parou também, enquanto o líder da corrida, Max Verstappen ainda não tinha parado, tendo 25 segundos de vantagem. Na entrada da volta 30, Verstappen parou, sem problemas, sendo ainda o líder.