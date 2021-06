GP Estíria F1: 14 tempos apagados nas curvas 9 e 10 | AutoSport

Foram no total 14 tempos apagados devido aos pilotos ultrapassarem os limites de pista nas curvas 9 e 10, as mais problemáticas do circuito austriaco.

NIkita Mazepin foi o piloto mais apanhado pelos comissários a desrespeitar os limites impostos. O piloto da Haas na mesma volta, ultrapassou os limites nas duas curvas.

Outro piloto apanhado, foi Max Verstappen. Seria uma volta que o colocaria mais perto de Lewis Hamilton, mas ultrapassou em larga medida os limites da pista.