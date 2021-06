GP Estíria de F1: Conseguirá a Mercedes replicar? | AutoSport

Max Verstappen tem neste momento vantagem no campeonato face a Lewis Hamilton, mas o GP da Estíria será um bom local para o inglês e a sua equipa, a Mercedes, revidarem. A questão é se serão capazes.

Em 2018 e 2019 a Red Bull obteve dois triunfos em ‘casa’, com Max Verstappen, mas nas duas corridas de 2020, foi a Mercedes a vencer, por intermédio de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. A batalha pelo título está a ser travada com intensidade crescente entre a Mercedes e Red Bull, Lewis Hamilton e Verstappen e pela primeira vez em muito tempo, chegamos aos Grandes Prémios sem a mínima ideia de quem vai ganhar.

Pelo que se viu em Paul Ricard, qualquer das equipas poderia ter ganho, e agora as coisas resolvem-se nos detalhes. A luta da Red Bull à Mercedes tem tido um grande contributo de Sergio Pérez, que obteve a sua primeira vitória para a equipa em Baku.

Por outro lado, está previsto mau tempo para o fim de semana em Spielberg, pelo que o tempo pode desempenhar um forte papel na Áustria. Depois da Ferrari ter dado à Mercedes algo em que pensar na luta pelo campeonato ao longo dos anos, desde o início da era turbo híbrida, essa ameaça não tem sido mantida, mas agora a Red Bull está a pressionar fortemente a Mercedes. Mais do que nunca.

Depois de um bom início de temporada, Hamilton perdeu terreno para Verstappen nas três últimas corridas: “Nos últimos dias, tenho trabalhado a todo o vapor, e penso que o primeiro dia é sempre sobre recuperação, mas tem havido muitos zooms, muitas chamadas é inspirador ver toda a gente a trabalhar assim e a não deixar pedra por virar.”

O domínio na qualificação tem sido a base do sucesso da Mercedes na era turbo híbrida, mas este ano, em sete tentativas, apenas três poles. O desempenho da equipa no dia da corrida é mais competitivo em relação à Red Bull, mas partir à frente é sempre bem melhor: “Não sei se temos melhor ritmo de corrida, mas pelo menos penso que estamos muito perto. Somos provavelmente bem mais fortes em corrida do que em qualificação. Na última corrida estávamos a perder três décimos e meio apenas na reta, com potência do motor, ou arrasto, provavelmente uma combinação dos dois. É um facto termos perdido muita força descendente este ano”.