GP Estíria de F1, Carlos Sainz: “Contente por nos terem deixado ficar em pista”

Quando se previu chuva para sábado, Carlos Sainz, piloto da McLaren, ficou secretamente feliz e tinha razões para isso já que ‘tirou’ um sensacional terceiro lugar na grelha – o seu melhor lugar de sempre numa grelha da F1 – mesmo se admitiu depois que toda a sessão tinha sido “muito stressante”. Contudo, Carlos Sainz, concordou com Hamilton, que agradeceu à Direção de Corrida terem permitido os F1 irem para a pista naquelas condições: “Estava definitivamente a ficar muito, muito complicado, mas estou contente por nos terem deixado permanecer em pista. Na verdade, estes carros criam tanto spray e evacuamos tanta água que havia uma linha muito fina onde colocar os pneus. Era muito ténue a linha em que havia uma pequena quantidade de aderência. Se a sessão tivesse sido interrompida, a pista teria ficado cada vez pior e teria sido muito difícil voltar à pista. Estes carros fazem um bom trabalho em secar as trajetórias e manter muita água fora da pista. Por isso, estou satisfeito. Foi muito difícil, muitas vezes bloqueei as rodas da frente, também traseiras, muita improvisação, mas são estas as condições que eu acho que, como pilotos, nós gostamos mais porque é nosso instinto mais natural que vem ao cimo”