GP Espanha: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Nova vitória de Max Verstappen na Fórmula 1. Nas provas em que não abandonou, Verstappen venceu todas. Com o resultado do GP de Espanha, e o abandono por problemas no monolugar de Charles Leclerc, o neerlandês passou a liderar a classificação do campeonato de pilotos, deixando o seu principal rival esta época a seis pontos.

No entanto, a corrida em Barcelona não teve só Max Verstappen: Charles Leclerc dominou como quis a prova até ao momento em que o seu Ferrari F1-75 falhou; George Russell provou que nem só Sergio Pérez sabe defender a posição, não permitindo que o campeão de 2021 o ultrapassasse até meio da prova catalã: Pérez podia ter vencido, se a sua equipa o tivesse deixado ultrapassar Verstappen quando este estava atrás de Russell; Lewis Hamilton estava no final da volta 1 no fundo do pelotão – após o contacto com Kevin Magnussen – e conseguiu terminar a corrida em sexto, com problemas no monolugar; Lando Norris terminou em oitavo com uma amigdalite a provocar-lhe problemas físicos e Fernando Alonso arrancou do último posto da grelha para conquistar o nono posto final.

Foram vários os pilotos em destaque no circuito de Barcelona-Catalunha, mas queremos saber quem foi o Melhor Piloto do Dia para os nossos leitores. Pode ainda utilizar a caixa de comentários para complementar a sua resposta.

