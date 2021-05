GP Espanha F1: Yuki Tsunoda eliminado na Q1

Yuki Tsunoda foi a primeira surpresa da tarde. O jovem da Alpha Tauri foi eliminado na Q1.

A qualificação foi adiada dez minutos devido a reparações nas proteções da pista devido a uma saída de pista nas corridas de apoio, mas começou exatamente 10 minutos depois da hora.

Nas primeiras voltas lançadas dos mais rápidos, Valtteri Bottas foi o piloto com melhor tempo, levando a melhor sobre Max Verstappen e Lewis Hamilton, com os pilotos da Mercedes a usarem pneus médios nas primeiras tentativas. Os Ferrari, que tinham dado nas vistas no treino livre 3, estavam perto do topo com Carlos Sainz a fazer o terceiro tempo na sua primeira volta lançada. Lando Norris foi prejudicado pelo trânsito no último setor, enquanto Pierre Gasly fez o terceiro tempo e Daniel Ricciardo o quinto registo.

Na zona de despromoção tínhamos Kimi Raikkonen, Lance Stroll, Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin.

Raikkonen tentou sair dos últimos lugares mas não conseguiu, ao contrário de Stroll que conseguiu escapar à zona de despromoção, tal como Russell.

De fora para a Q2 ficaram Yuki Tsunoda, Raikkonen, Schumacher, Latifi e Mazepin.