GP Espanha F1, volta 56: Red Bull cimenta o 1-2 | AutoSport

Depois do abandono de Charles Leclerc e da passagem dos dois Red Bull para a liderança da corrida, houve menos ação entre os pilotos da frente. Tudo indica uma vitória para a Red Bull e o pódio para George Russell, mas a discussão entre Valtteri Bottas e Carlos Sainz pelo quarto posto ainda está por decidir e Lewis Hamilton ainda tem possibilidades de chegar-se a esses dois pilotos.

Max Verstappen liderou o pelotão até ao final da volta 44, quando parou para trocar os pneus macios pelo composto médio. Saiu atrás de Pérez, mas à frente do Mercedes de George Russell.

Carlos Sainz, o único piloto da Ferrari em prova, parou na volta 46 para completar as últimas 20 voltas com pneus macios.

Com Pérez na frente e Verstappen com pneus mais recentes, o engenheiro de corrida do mexicano avisou-o para não dificultar a ultrapassagem ao seu companheiro de equipa. O que aconteceu na volta 49. Com este resultado a manter-se até ao final da corrida (e a volta mais rápida), o campeão do mundo de 2021 passaria para a liderança do campeonato com mais 7 pontos que Charles Leclerc.

Na volta 51, e depois de ter parado na box pela segunda vez, chegou ao sexto posto e estabeleceu a volta mais rápida. O seu companheiro de equipa, Russell, voltou a parar para montar pneus macios e voltou à pista na quarta posição, atrás de Valtteri Bottas. O piloto da Mercedes voltou ao terceiro posto na volta seguinte.

Na volta 54 Pérez voltou a parar, mas sem perder a posição para o seu adversário mais direto, George Russell. Saiu com pneus macios para tentar “roubar” a volta mais rápida a Lewis Hamilton.