GP Espanha F1, Volta 40: Verstappen mantém a liderança

Na volta 24 Valtteri Bottas parou para trocar de pneus, calçando os médios, enquanto Lewis Hamilton se aproximava de Max Verstappen. O neerlandês entrou nas boxes e uma paragem mal orquestrada fez com que Verstappen perdesse mais tempo que o desejado. Hamilton manteve-se na frente da corrida, prolongando o seu stint, tal como fez Charles Leclerc que também demorou mais a entrar. Na volta 28 Hamilton entrou nas boxes e regressou à pista em segundo lugar (Leclerc também acabou por trocar de pneus).

Hamilton começou a ganhar vantagem, sendo mais rápido que Verstappen, recuperando terreno. Na volta 34 o Mercedes #44 aproximou-se de forma clara do Red Bull #33 e Verstappen teria de gerir muito bem a corrida daqui para a frente. Para já o jogo do gato e do rato mantém-se e Verstappen continua na frente com a ameaça crescente de Lewis Hamilton.