GP Espanha F1, Volta 40: Max Verstappen na frente, mas ainda deverá parar novamente | AutoSport

Depois do abandono de Charles Leclerc, George Russell não segurou durante muito tempo a liderança da prova, perdendo a posição para Sergio Pérez. Max Verstappen estava mais rápido que os dois pilotos da frente, quando estes pararam e deixaram o neerlandês na frente da corrida com pneus macios.

Os dez primeiros são os seguintes:

Max Verstappen, Red Bull Sergio Pérez, Red Bull George Russell, Mercedes Valtteri Bottas, Alfa Romeo Carlos Sainz, Ferrari Lewis Hamilton, Mercedes Esteban Ocon, Alpine Lando Norris, McLaren Sebastian Vettel, Aston Martin Fernando Alonso, Alpine

Sem Max Verstappen conseguir ultrapassar George Russell e com quase 30 segundos de vantagem para o segundo classificado, Charles Leclerc parou para troca de pneus médios no final da volta 21 e manteve a liderança com mais de 5 segundos de diferença.

O DRS continuou a ser tema de debate entre Verstappen e o seu engenheiro, já que o piloto tinha que carregar várias vezes no botão.

Na entrada da volta 24, Verstappen conseguiu colocar-se na frente de Russell na travagem para a curva 1, mas o britânico respondeu e conseguiu manter a posição na saída da curva 4 e com os problemas de DRS a manter-se no Red Bull, era uma manobra difícil de concretizar.

O duelo entre Russell e Verstappen permitia a Leclerc estender a sua vantagem e a Pérez, que entretanto tinha parado e estava no quarto posto, encurtar a diferença. Chegou ao ponto do piloto mexicano pedir à equipa para tirar Verstappen da frente que ultrapassava Russell mais facilmente.

Mais para trás, Valtteri Bottas era quem liderava o resto do pelotão, no quinto posto.

Na volta 27, um golpe de teatro! Charles Leclerc perdeu potência no Ferrari F1-75 numa altura em que tinha uma clara vantagem para os restantes pilotos. Com a luta entre George Russell e Max Verstappen, o monegasco estava bem na frente e perdeu uma boa oportunidade para cimentar a liderança do campeonato.

Após o abandono de Leclerc, Verstappen voltou a parar, deixando Russell na liderança da corrida perseguido por Pérez. O mexicano não demorou muito para ultrapassar o britânico e ficar na liderança, com Verstappen a ultrapassar Bottas pelo terceiro posto.

Guanyu Zhou também teve de abandonar a corrida com um problema no Alfa Romeo C42, levantando algumas questões sobre a unidade motriz da Ferrari.

George Russell parou no final da volta 36 deixando caminho aberto para Verstappen que se aproximava rapidamente da traseira do Mercedes W13. Ficaram os dois Red Bull na frente do pelotão, seguido de Russell, Bottas e Carlos Sainz. Depois dos problemas na volta inicial, Lewis Hamilton era sétimo classificado, seguido de Esteban Ocon e Sebastian Vettel. Lando Norris e Fernando Alonso fechavam o top 10 à volta 37.

Na volta seguinte, Pérez parou novamente e deixou a liderança entregue a Verstappen.