GP Espanha F1, volta 27: Supreendente! Charles Leclerc abandona | AutoSport

Charles Leclerc perdeu potência no Ferrari F1-75 numa altura em que tinha uma clara vantagem para os restantes pilotos. Com a luta entre George Russell e Max Verstappen, o monegasco estava bem na frente.

O piloto não tinha cometido nenhum erro e viu-se assim obrigado a abandonar a corrida do GP de Espanha.

A liderança do campeonato de pilotos está em risco.