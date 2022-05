GP Espanha F1, volta 20: Charles Leclerc seguro na frente; Verstappen não passa por Russell | AutoSport

Max Verstappen teve uma saída de pista, no mesmo local onde a Carlos Sainz aconteceu o mesmo anteriormente, para além de ter problemas de DRS. O neerlandês perdeu a posição para George Russell e Sergio Pérez, mas o companheiro de equipa cedeu o terceiro lugar após não conseguir ultrapassar o britânico da Mercedes, que tem servido de tampão ao homem da Red Bull. Russell e Verstappen pararam na mesma volta e tudo se mantém igual.

Todos os pilotos arrancaram com pneus macios exceto Lewis Hamilton que partiu do sexto posto da grelha de partida.

Na partida, Charles Leclerc arrancou bem e defendeu a sua posição, mas Carlos Sainz foi ultrapassado por Sergio Pérez e pressionado por Lewis Hamilton. O mexicano quase que perdeu o controlo do RB18 na passagem entre a curva 1 e a curva 2, mas segurou o quarto posto e George Russell o terceiro lugar.

Na curva 2, Kevin Magnussen quis segurar o Haas na trajetória interior e tocou no pneu dianteiro esquerdo de Hamilton, acabando na gravilha e o britânico com o pneu furado. Os dois conseguiram chegar às boxes e ficaram no fundo do pelotão.

Os pilotos que mais posições ganharam foi Fernando Alonso (5 posições), Mick Schumacher (4 lugares) e Esteban Ocon (3 lugares).

Leclerc “abriu” uma vantagem de 1.5s nas voltas iniciais, recordando que o jogo de pneus macios do Ferrari era novo ao contrário do seu adversário.

Na volta 7, na curva 4, Carlos Sainz saiu de pista indo à caixa de gravilha e perdeu várias posições. Caiu para o 11º posto. Novo infortúnio para o espanhol.

Enquanto Sainz perdia posições, Pérez encurtou a diferença para Russell e tentou uma primeira manobra de ultrapassagem na entrada para a volta 9.

No mesmo local onde Sainz perdeu o controlo da traseira do Ferrari, Max Verstappen foi à gravilha e perdeu duas posições, para Russell e Pérez que discutiam naquela altura o segundo posto da classificação.

Quem ganhou com o facto de Pérez e Verstappen não conseguirem ultrapassar Russell foi Leclerc que ficou com mais de 10s de vantagem para o segundo classificado. Pérez cedeu o posto ao companheiro de equipa, que tentou fazer o que o mexicano não tinha conseguido anteriormente.

Lando Norris, mesmo com dificuldades com as alergias, conseguia ser sétimo classificado com 12 voltas concluídas.

Verstappen e Russell pararam na mesma volta para trocar os compostos macios pelos pneus médios e manteve-se tudo igual entre os dois pilotos na saída para a pista.

Sergio Pérez parou no final da volta 17 enquanto Leclerc se mantinha em pista com o mesmo jogo de pneus.