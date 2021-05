GP Espanha F1: Valtteri Bottas começa melhor

Valtteri Bottas foi o mais rápido no treino livre 1 em Barcelona. O piloto da Mercedes fez o melhor registo da sessão, 1:18:504.

Houve novidades neste primeiro treino do dia, com Robert Kubica (Alfa Romeo) e Roy Nissany (Williams) a usufruírem da possibilidade de fazerem uma sessão de treinos, eles que são pilotos de teste das equipas.

Os primeiros tempos de referência foram colocados na zona do segundo 19 baixo com Lewis Hamilton (pneus duros) , Fernando Alonso (pneus macios) e Max Verstappen (pneus duros) a serem os pilotos mais rápidos no final dos primeiros 15 minutos de treino. Nikita Mazepin teve uma saída de pista logo nos primeiro minutos, sem consequência e ainda atrapalhou uma volta de Charles Leclerc, que disse “Mazepin nunca vai mudar”. Não vimos grandes mudanças na tabela na primeira meia hora, com os pneus duros e os stints longos a estarem no menu para a maioria dos pilotos.

No começo da segunda meia hora, Sebastian Vettel “calçou” os pneus macios e fez o melhor registo, sendo destronado logo de seguida por Lewis Hamilton, que ganhou 0.4 seg. ao alemão. A maioria das equipas começou a trabalhar voltas rápidas com os pneus macios, no que seria a primeira amostra do ritmo puro dos carros este fim de semana. Valtteri Bottas ficou perto do registo do colega de equipa e Pierre Gasly colocou o seu Alpha Tauri em terceiro, com Lando Norris a superar a marca do francês pouco depois.

Bottas “respondeu” ao tempo de Hamilton, que tinha melhorado o seu registo na segunda volta com o mesmo conjunto de pneus e o finlandês fez um registo 0.1 seg. mais rápido que Hamilton, também na segunda tentativa com os pneus macios. A Red Bull estava a deixar as voltas com pneus macios para o fim da sessão, com Max Verstappen e Sergio Pérez ainda sem tempos com pneus macios a vinte minutos do final da sessão.

A sessão de Robert Kubica terminou mais cedo. O piloto da Alfa Romeo teve uma saída de pista na nova curva 10 e ficou com o carro preso na caixa de gravilha, o que motivou a mostragem de bandeiras vermelhas, faltavam 15 minutos para o fim do treino.

Nas últimas voltas lançadas do treino, os Ferrari calçaram os médios e colocaram-se no top 5 da tabela. Max Verstappen conseguiu o segundo melhor tempo, numa volta com pneus já usados e com alguns erros, o que evidenciava que havia mais para vir da Red Bull. Já a volta de Pérez ficou comprometida no fina por Daniel Ricciardo e não pôde mostrar tudo que tinha para dar.

O fim da sessão chegou pouco depois e Bottas manteve o melhor registo do treino, seguido de Verstappen, Hamilton, Norris e Leclerc.