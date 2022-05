GP Espanha, F1: Valtteri Bottas certo que pode repetir desempenho de Miami | AutoSport

A Alfa Romeo começou forte na temporada de 2022, diametralmente oposto aquilo que vinha a fazer nos últimos anos. Após 5 provas, a equipa suíça soma mais pontos do que nas duas épocas anteriores inteiras, um facto assinalável. Valtteri Bottas esteve em Miami na quinta posição, sendo o melhor “dos outros” durante grande parte da corrida, mas um erro no final, quando os dois Mercedes tentavam alcançá-lo, fê-lo cair para sétimo.

O bom momento na época deve continuar em Barcelona, afiança Valtteri Bottas.

“Tivemos um desempenho muito forte em Miami e com cada bom resultado vem a confiança para se conseguir ainda mais”, assegura o piloto na antevisão do GP de Espanha. “Vamos para Barcelona sabendo que podemos mais uma vez lutar pelos primeiros lugares do segundo pelotão. Estamos numa batalha interessante com os nossos rivais diretos em todos os fins de semana e não espero que seja diferente desta vez”.

A equipa, assim como todas as outras do paddock, conhece bem o traçado catalão e saberá à partida, o que pode esperar do próximo fim de semana.

“Certamente chegamos a Barcelona muito mais felizes do que depois dos testes de inverno, o que é uma prova de como a equipa se recuperou das dificuldades de fevereiro. Quero retribuir todo esse grande trabalho com um bom resultado”, concluiu Bottas.